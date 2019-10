Carlsen fra fotballseier mot Aleksejenko til remis i sjakk

ntbsport

Etter fire timer ved brettet og 55 trekk ble spillerne enige om remis. Carlsen var lenge på defensiven mot sin 22-årige motstander, men i et tårnsluttspill skaffet han seg et materielt overtak med to bønder mot en. Han prøvde å utnytte det da han avslo et tilbud om remis, men det var aldri virkelig utsikt til seier.

– Da følte jeg meg rolig, for angrepet var lett å avverge, sa Aleksejenko til arrangøren.

Han fortalte at han spilte fotball med Carlsen på hviledagen onsdag.

– Det var et russisk lag mot et norsk lag. Vi tapte, og selvsagt var Magnus den mest imponerende spilleren, sa russeren, som var svært opptatt av ikke å tape ved sjakkbrettet etter å ha brutt 2700-grensen i ratingpoeng.

– Jeg er veldig glad for å ha greid det og ville ikke miste det ved å tape i dag, sa han.

Carlsen hadde vunnet sine to foregående partier i turneringen. Det sjuende partiet ga remis nummer fire, mot tre seirer. Hans rekke med langsjakkpartier uten tap er nå oppe i 97, og han er bare tre fra å tangere den internasjonalt anerkjente rekorden til kinesiske Ding Liren.

Nordmannen har ikke tapt et langsjakkparti siden 31. juli i fjor, da Shakhriyar Mamedyarov slo ham.

– Det er klart jeg tenker på den statistikken, sa Carlsen mandag til chess.com.

(©NTB)