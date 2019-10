Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris

ntbsport

Det har den senere tid pågått en debatt omkring Johaug og prisen. Bakteppet er dopingsaken Johaug var involvert i høsten 2016. Hun brukte en salve mot et sår på leppen under en treningsleir i Italia.

Tuben med salve ble innkjøpt av den daværende norske landslagslegen Fredrik S. Bendiksen. På pakninger med samme type medisin framgår det at salven kunne inneholde dopingklassifiserte midler.

Langrennsstjernen har sonet sin straff. Hun gikk glipp av et ski-VM (2017) og OL (2018).

Bjørgen-støtte

I statuttene for Egerbergs Ærespris står det blant annet «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier». Det punktet er blitt sentralt i diskusjonen omkring Johaugs kandidatur.

– Jeg synes Therese fortjener den (Egebergs Ærespris). Hun er et godt forbilde, sier Bjørgen til NTB.

Hun peker så på de spesielle omstendighetene i saken. Bjørgen har støttet Johaug fra dag én.

Anders Södergren er helt på samme linje.

– Jeg har lest litt og fulgt denne debatten. Jeg synes definitivt hun fortjener den. Hun er et fantastisk forbilde. Så er det trist det som har vært, men det kan vi ikke gjøre noe med. Det var jo absolutt ikke «noen alvorlig form for doping», sier han til NTB.

Henger høyt

Bjørgen og Sødergren bidro torsdag til å presentere planene for langrennsnyvinningen Ski Tour 2020. De er begge ambassadører for arrangementet. Seansen fant sted i Oslo.

Egebergs Ærespris regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse. Den gis til utøvere som har markert seg i to eller flere idretter.

Ved siden av sine fremganger i langrennssporet har Therese Johaug imponert på friidrettsbanen de siste månedene. I sommer tok hun NM-gull på 10.000 meter, og sist helg fulgte hun opp med å vinne gull også i NM i terrengløp.

Langrennsstjernen har gjort det klart at hun sterkt vurderer å satse mot friidretts-EM neste år.

Birgit Skarstein, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mariann Vestbøstad Marthinsen og Odd-Bjørn Hjelmeset er de siste vinnerne av prisen.

