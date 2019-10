Wild tapte uten Zuccarello på isen

ntbsport

Den 32 år gamle nordmannen må stå over klubbens tre bortekamper denne uken på grunn av en skade «i underkroppen», ifølge klubben.

Minnesota Wild har hatt en elendig start på sesongen, med fire strake tap på de fire første kampene. Det første borteoppgjøret i Canada vant de derimot da Ottawa Senators ble slått 2-0 søndag kveld. Dermed var det optimisme før neste kamp, mot Toronto Maple Leafs tirsdag kveld.

Det hele startet positivt da Like Kunin puttet pucken i mål for Wild i første periode. Laget beholdt ledelsen med det ene målet hele perioden. I andre periode raknet det imidlertid for bortelaget. I løpet av elleve minutter hadde vertskapet satt pucken i nettet fire ganger.

I tredje periode greide Gerald Mayhew å sette inn ett mål som reduserte tapet for Wild, noe som fastsatte sluttresultatet til 2-4.

Så langt har Minnesota Wild tapt fem av seks spilte kamper etter at serien startet opp etter sommeren. Torsdag møter laget Montreal Canadiens, som har tapt fire av sine seks spilte kamper hittil i sesongen.

