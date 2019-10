Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden

ntbsport

– Det jobbes med å identifisere de øvrige personene som sto bak opptrinnet, opplyser det bulgarske politiet til Sky Sports.

De skriver også at treneren for det bulgarske landslaget, Krasimir Balakov, retter en beklagelse til de engelske spillerne etter hendelsen.

EM-kvalifiseringskampen ble avbrutt to ganger av kampens dommer i 1. omgang på grunn av publikums rasistiske tilrop mot engelske spillere. I tillegg viser bilder fra kampen at flere bulgarske tilhengere gjorde nazihilsen under kampen.

Nasjonalstadion i hovedstaden Sofia var bare halvfullt etter en UEFA-straff etter rasistiske tilrop mot spillere i tidligere kamper.

Den ubehagelige episoden i kampen fikk allerede tirsdag følger. Den bulgarske fotballpresidenten valgte å gå av som følge av hendelsen i Sofia etter at Bulgarias statsminister anmodet om det.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har dessuten startet sin egen etterforskning mot det bulgarske fotballforbundet. Det er også åpnet sak mot det engelske fotballforbundet etter engelske fans forstyrret avviklingen av den bulgarske nasjonalsangen før kampen.

England vant for øvrige EM-kvalifiseringskampen 6–0 og er på god vei mot EM-deltakelse.

