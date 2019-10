Ruud røk rett ut i Stockholm

ntbsport

Krajinovic vant til slutt kampen 6-3, 7-5 og er klar for 2. runde i den svenske hovedstaden.

Den 27 år gamle serberen er rangert som nummer 60 i verden, én plass bak Ruud.

Etter at begge spillerne hadde holdt hvert sitt servegame innledningsvis i åpningssettet, kom først nedtur for nordmannen. Etter et langt game brøt Krajinovic og gikk deretter opp til 3-1. Den offensiven klarte ikke Ruud å svare på, og etter å ha tatt to game hver brøt serberen igjen og vant settet 6-3.

Ruud havnet bakpå også i det andre settet. Etter at Krajinovic hadde servet inn 1-0, ble nordmannen brutt i sitt første servegame. Deretter økte serberen til 3-0. Ruud hentet seg likevel inn og utlignet til 4-4 etter å ha brutt én gang, men klarte likevel ikke å forhindre at Krajinovic vant settet 7-5.

Ruud hadde ikke spilt en kamp siden han måtte trekke seg fra en turnering i kinesiske Zhuhai på grunn av sykdom i slutten av september.

