Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade

ntbsport

Kvarteret var spilt av annen omgang da sisteskansen signaliserte at kampen var over for hans del. Deretter ruslet de Gea slukøret av banen og ble erstattet med Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Det var ikke lett å lese ut fra situasjonen hva slags skade spanjolen hadde pådratt seg.

De Gea-nyheten kommer uansett ikke beleilig for United-manager Ole Gunnar Solskjær. Han har slitt voldsomt med skader på sine nøkkelspillere så langt denne sesongen, og nå kan han måtte klare seg uten klubbens viktige sisteskanse i tiden som kommer.

Den franske midtbanestjernen Paul Pogba er det også usikkerhet rundt. Han har ikke deltatt på Frankrikes landslagssamling den siste tiden som følge av en skade han har slitt med i lang tid.

Manchester United er kun nummer 12 i Premier League etter åtte serieomganger. Det er klubbens svakeste sesonginnledning på 30 år.

Kommende helg er det storkamp mot Liverpool hjemme på Old Trafford.

(©NTB)