Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass

Felles for lagene er at de er tvunget til å vinne for å ha reelt håp om å løse EM-billett allerede i høst gjennom 2.-plass i gruppe F. Sverige ligger best an i kampen om å knipe den plassen, men Norge er sikret og Romania kan håpe på en ekstraplass i form av deltakelse i nasjonsligaomspillet.

Norge er som gruppevinner i nasjonsligaens C-divisjon garantert omspill om EM-plassen for det nivået, med semifinale og eventuelt finale i mars neste år. Mandagens kamper gjorde det enda litt mer sannsynlig at Serbia blir motstander i semifinalen.

Skottland er allerede klar for den andre semifinalen, men Finland ligger i øyeblikket an til å kvalifisere seg for EM direkte. Om det skjer, må det fylles på med et lag som ikke ble gruppevinner i nasjonsligaen. Der kan Romania komme inn.

Trekning

I øyeblikket ligger Bulgaria, Israel og Romania an til å få omspillplass selv om de ikke var gruppevinnere i fjorårets nasjonsliga. To av dem må møte lag fra A-divisjonen (fordi 10 av 12 lag i den divisjonen ser ut til å sikre EM-plass i kvalifiseringen), det tredje rykker inn for Finland i C-divisjonen.

Hvem som havner hvor avgjøres ved trekning, men om Romania ender i C-sluttspillet blir det som en mulig finalemotstander for Norge. Om Norge slår Serbia hjemme og Romania slår Skottland borte, møtes de i finale om EM-plass. Hvem som får hjemmebane avgjøres ved trekning, som foretas 22. november.

Veien til Bucuresti

Dette forutsetter at verken Norge eller Romania kvalifiserer seg direkte til EM, og at andre lag som ligger an til å sikre EM-plass ikke snubler på oppløpssiden.

For øvrig kan det bli mange gjensyn med Romania for Lars Lagerbäck og hans lag.

30. november gjennomføres gruppetrekningen for EM-sluttspillet i Bucuresti. Der kan Norge (enten i form av kvalifisert nasjon eller som potensiell C-divisjonsvinner) havne i gruppe C, som skal avvikles dels i Amsterdam og dels i Bucuresti.

Veien til Bucuresti kan da eventuelt gå gjennom en omspillsfinale mot Romania i Bucuresti.

