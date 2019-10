Bendtner åpnet scoringskontoen i København

ntbsport

Det var riktignok i en reservelagskamp at det endelig løsnet for den tidligere RBK-spilleren. 31-åringen scoret to ganger da FCK slo Brøndby 4-1 på bortebane.

Det første målet kom på straffespark, det andre var et spillemål. Andreas Bjelland og Pep Biel scoret de øvrige målene for det danske hovedstadslaget.

Begge lag stilte, som følge av serieoppholdet i forbindelse landskampene, med en rekke spillere som normalt spiller på lagenes førstelag.

Lagene møtte hverandre for øvrig forrige serierunde, men da vant Brøndby 3-1.

(©NTB)