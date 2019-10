Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti

ntbsport

Barna som var i ferd med å fylle tribunene laget lyd helt fra de satte seg. Selv før lagene kom ut til oppvarming, og gressmatta lå øde, var det lydnivå som i en dramatisk fase av en spennende kamp.

Lars Lagerbäck kan bare glemme utsikten til enkel kommunikasjon med spillerne i EM-kvalifiseringskampen mot Romania. Det trakk han søndag fram som en fordel ved tomme tribuner.

Norges landslagssjef har ikke gjort seg populær i Romania med sine kommentarer etter at det ble klart at det likevel ville bli folksomt på tribunene.

«Norge er redd for barn», skrev avisen Gazeta Sporturilor tirsdag med en latter-emoji og rapporterte at Norge vil vurdere å gå av banen ved tribunerasisme fra barna.

Det er skjerpede fronter før EM-kvalifiseringskampen i Bucuresti tirsdag kveld, der 30.000 rumenske barn vil utgjøre storparten av publikum.

Beklagelse

Romania ble egentlig dømt av UEFA til å spille kampen uten tilskuere, som følge av flere tilfeller av tribunerasisme i landskamper. Hjemmelaget utnytter imidlertid et punkt i UEFA-reglementet som åpner for å fylle tribunene med barn i stedet.

Norge har fått en beklagelse fra UEFA fordi forbundet ikke informerte om dette. De norske fikk først søndag bekreftet at det ikke blir tomme tribuner likevel.

Lars Lagerbäck sa mandag at han er overrasket over regelen som åpner for at det likevel blir velfylte tribuner og synes den er merkelig. Han varslet sterke norske reaksjoner på eventuelle rasistiske tilrop fra tribunen under kampen. Antydningen er tatt ille opp i rumenske medier, deriblant Gazeta Sporturilor.

Flere mener at antydningen om rasisme fra barna er «merkelig».

100 prosent

– 100 prosent, svarte Romanias landslagssjef Cosmin Contra kort da han spurte hvor sikker han er på at barna oppfører seg ordentlig.

Det norske laget ble møtt med antydning til buing da det kom ut til oppvarming, men ellers var det forventningsfull summing avbrutt av heiarop som fylte luften.

Da norske journalister ankom stadion i Bucuresti, var det lange køer av barn med voksne ledsagere utenfor Arena Nationala. I oppkjøringen til kampen viste rumensk TV bilder av svært unge barn på tribunen, med både norske og rumenske flagg i hendene.

Mandag ble EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England stoppet to ganger på grunn av tribunerasisme. Stoppes en kamp tre ganger, avbrytes den for godt.

