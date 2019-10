Zuccarello skadd, Wild tok sesongens første seier

ntbsport

Wild-målvakt Alex Stalock stoppet alle de 26 skuddene han fikk mot seg og ble en av kampens forgrunnsfigurer.

Svenske Victor Rask og Zach Parise scoret hver sin gang i tredje periode og sørget for det som var en svært etterlengtet seier.

I forkant av kampen opplyste Wild at Mats Zuccarello ikke er aktuell for spill i klubbens tre bortekamper denne uken som følge av en skade. Lagets norske profil ble igjen hjemme da spillertroppen satte kursen for Canada.

Zuccarello opplyses å ha pådratt seg en skade «i underkroppen».

Wild sto uten seier etter de fire første kampene i sesongen. Så sent som lørdag ble det 4-7-tap for Pittsburgh Penguins.

Det var første gang i klubbens 19 år lange historie at alle de fire innledende kampene har endt med tap. Nå er poengkontoen åpnet.

