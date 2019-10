Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man

ntbsport

Med hvite brikker la den norske verdensmesteren raskt press på sin indiske motstander og skaffet seg et seiersgivende overtak. Partiet var avgjort etter 40 trekk og rundt tre og en halv times spill.

Dermed slo Carlsen tilbake etter å ha vært i store vanskeligheter mot Vladislav Kovalev søndag.

28-åringen innledet turneringen på Isle of Man med seier mot ukrainske Jurij Kuzubov. Deretter fulgte remiser mot Aleksej Sarana, Rustam Kasimdzjanov og Kovalev. Mot Kovalev var verdensmesteren lenge under hardt press, men forsvarte seg godt og reddet et halvpoeng.

Seier nummer 95

Mandagens kamp mot Ganguly var Carlsens 95. på rad i langsjakk uten tap. Dermed nærmer han seg å tangere Ding Lirens internasjonalt anerkjente rekord på 100 strake partier uten tap. Kineseren greide den milepælen mellom august 2017 og november 2018.

To andre sjakkspillere, Sergej Tivjakov og Bogdan Lalic, hevder å ha spilt 110 partier på rad uten tap, men motstanden skal ha vært såpass variabel at det er strid om hvorvidt duoens prestasjoner kvalifiserer til rekord.

Magnus Carlsen har ikke tapt et parti siden 31. juli i fjor. Da røk han mot aserbajsjaneren Shakhrijar Mamedjarov.

Turneringen på Isle of Man går uten flere toppspillere. Bare fire av de ti beste på rankingen til Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) er med. De fire er Carlsen, Fabiano Caruana, Wesley So og Viswanathan Anand.

VM-kvalifisering

Turneringen fungerer samtidig som kvalifisering til kandidatturneringen i 2020. Én spiller vil få muligheten til å kjempe om å spille VM-kamp mot verdensmester Carlsen. Det kan ikke bli Caruana, som allerede er kvalifisert.

I god tid før den omtalte VM-kampen skal samtidig den norske verdensmesteren forsøke å forsvare en annen VM-tittel. Mellom 27. oktober og 2. november spilles tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk. Det skjer på Henie Onstad Kunstsenter på Høvik utenfor Oslo.

