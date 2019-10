Russland løste EM-billett med storseier på Kypros

ntbsport

EM-kvalifiseringens gruppe I er avgjort etter at Belgia tok sin åttende strake seier, mens Russland fulgte opp med å vinne sin sjuende kamp av åtte mulige.

Russerne fikk rimelig overkommelige arbeidsforhold i bortekampen i Nikosia. Denis Tsjerysjev scoret etter åtte minutter og var servitør da Magomed Ozdojev doblet ledelsen i det 22. minuttet. Fem minutter senere ble Constantinos Laifis utvist, og oppgaven ble enda vanskeligere for kypriotene.

Gjestene hadde full kontroll og økte ledelsen mot slutten av kampen. Artjom Dzjuba gjorde 3-0 før Aleksandr Golovin og Tsjerysjev scoret på tampen.

I alt hadde Tsjerysjev to mål og to målgivende pasninger i kampen som sørget for at russerne er EM-klare.

Belgia slo Kasakhstan 2-0 på bortebane tidligere søndag. Der scoret Michy Batshuayi og Thomas Meunier målene.

I søndagens siste kamp i gruppe I scoret John McGinn hattrick før pause da Skottland vant 6-0 over San Marino. Skottene ligger på 4.-plass i kvalifiseringsgruppen, men har sjansen til å ta seg til EM via omspillet i nasjonsligaen.

(©NTB)