Nok et tap for Minnesota Wild

Zuccarello fikk 15,46 minutter på isen under den målrike kampen, men greide ikke å ta seg til en scoring. Han hadde heller ingen assist og hadde bare ett skudd på mål.

Kampen mot Penguins startet uten den helt store dramatikken, men bortelaget lå med ett måls ledelse ved første pause. Andre periode ble derimot svært målrik med fire scoringer for Pittsburgh og to for Wild. Hjemmelaget forsøkte å ta innpå motstanderen, men greide det egentlig aldri.

Tredje periode startet med nok et mål og 6-2 for gjestene. Zuccarellos lagkamerater, Luke Kunin og Brad Hunt gjorde hver sin redusering, men minutter før full tid satte gjestenes Sam Lafferty inn det siste skuddet som satte sluttresultatet til 7-4 for Pittsburgh.

Resultatet gjør at Zuccarello og hans Wild nå har tapt de fire første kampene denne sesongen. Det er første gang i klubbens 19 års lange historie at det har skjedd.

