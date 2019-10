Bottas vant da Mercedes forlenget tittelrekken

ntbsport

Bottas vant løpet foran Ferrari-fører Sebastian Vettel og Mercedes-lagkamerat Lewis Hamilton. Sistnevnte kan nå ta karrierens sjette VM-tittel under Mexicos Grand Prix om to uker.

Ferrari-duoen Vettel og Charles Leclerc sto i de to beste startsporene søndag etter å ha vært raskest i kvalifiseringen, men det varte ikke lenge. Fra tredje beste startspor skjøt Bottas forbi de to Ferrari-bilene allerede på startsiden og så seg deretter aldri tilbake.

Mercedes-profilen tok sin tredje seier for sesongen, og sørget samtidig for at det ikke bare blir Mercedes-seier i fabrikksmesterskapet denne sesongen. I fører-VM står nå tittelkampen mellom lagkameratene Hamilton og Bottas. De har distansert resten på resultatlistene.

Kvalifiseringen til Japans Grand Prix ble kjørt kun noen få timer i forkant av søndagens løp. Den måtte utsettes lørdag som følge av tyfonen Hagibis.

Fem runder gjenstår av årets VM-sesong.

(©NTB)