Skøytestjerne påkjørt av bil

Kramer skriver selv om episoden i Tyskland i en oppdatering på sin Twitter-profil.

– I morges ble jeg truffet av en bil med lav hastighet da jeg var på vei til skøytebanen i Inzell. Jeg har hovedsakelig vondt i kneet, skriver 33-åringen.

Han opplyser videre at han søndag reiser hjem til Nederland, der videre undersøkelser på sykehus venter. Kramer vet foreløpig ikke hvilke konsekvenser kneskaden vil få.

– Vi må vente og se hva konsekvensene blir for starten på den nye sesongen, skriver gullgrossisten.

Verdenscupen på skøyter starter i den hviterussiske hovedstaden Minsk midt i november.

Ifølge den nederlandske avisen Algemeen Dagblad kommer lørdagens episode kun få dager etter at Sven Kramers far, Yep, ble alvorlig skadd da han ble påkjørt av en buss under en sykkeltur.

Heller ikke i den norske skøyteleiren har sesongoppkjøringen forløpt uten dramatikk. I slutten av september ble både Simen Spieler Nilsen og Sverre Lunde Pedersen sendt til sykehus etter å ha veltet på sykkel i Inzell.

Skøyteløperne deiset i asfalten i stor hastighet og begge ble kraftig forslått. I etterkant fikk Spieler Nilsen konstatert tre brudd i ryggen. Skøyteforbundets medisinske apparat fryktet også at Pedersen kunne ha pådratt seg et brudd i hånden, men den var kun forslått.

Sven Kramer har tatt ikke mindre enn 42 gullmedaljer i internasjonale seniormesterskap i sin innholdsrike karriere. 33-åringen har fire OL-gull på merittlisten.

