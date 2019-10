Jarstein fra spansk mareritt til jubel

ntbsport

Saúl Ñíguez dro til fra 17–18 meter like etter pause, men skuddet var ikke bedre enn at Jarstein på sitt beste greit hadde fått tak i ballen. Nå traff den bakken og gikk over venstrearmen til telemarkingen og inn.

Norge var for fullt med i kampen. Spesielt mot slutten hadde Spania nok med å forsvare sin ledelse. Det klarte de ikke. King utlignet på straffespark på overtid.

– Josh var iskald der, men det var selvfølgelig litt nervepirrende så se på da han skjøt, sa keeperen etter kampen.

Jarstein har sluppet inn sju mål på sine seks siste landskamper. Fire av disse har kommet på Ullevaal stadion.

Han spilte i 3-3-kampen mot Sverige i mars.

Jarstein (Hertha Berlin) har i flere sesonger vært en av de aller beste keeperne i tysk Bundesliga. På landslaget er det ikke snakk om hvem som er førstevalget i hans posisjon.

Håp

Da Spania vant 2-1 i Valencia i mars, spilte Jarstein meget godt. Men han var irritert etterpå, blant annet fordi han forårsaket et straffespark.

Norge spiller borte mot Romania tirsdag. I november venter kamper mot puljens to svakeste lag, Færøyene og Malta.

Det blir også avslutningen på EM-kvalifiseringen. Uavgjort mot Spania gjør at Norge fortsatt har en viss mulighet til å komme seg til EM via kvalifiseringen.

Likevel er UEFAs nasjonsliga neste år trolig det beste norske håpet. Der er Norge klar for semifinale på sitt nivå. Seier i den kampen og «finalen» gir EM-billett.

Hvem som eventuelt blir norske motstandere i disse kampene, er foreløpig ikke klart.

