Dürr utestenges på livstid

Dürr ble tatt for bruk av EPO under OL-i Sotsji i 2014. Han ble utestengt i fire år. 32-åringen forsøkte seg på comeback etter utestengelsen, men valgte til slutt å legge opp da han ikke klarte å kvalifisere seg til VM på hjemmebane.

Østerrikeren er nå blitt funnet skylding for bruk av bloddoping og oppbevaring og bruk av forbudte midler. Dürr er også funnet skyldig i å hjelpe andre med å dope seg, ved å ha en rolle i dopingnettverket som ble avslørt under VM i Seefeld i vinter.

Fem utøvere ble tatt for bruk av doping, to fra Østerrike, to fra Estland og én fra Kasakhstan.

