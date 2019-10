CNN: Alle kinesiske NBA-partnere dropper amerikansk basket

ntbsport

Det skriver CNN onsdag , som har gått gjennom pressemeldinger fra medier og alle de elleve selskapene i Kina som står på NBA Chinas liste over offisielle partnere. Av uttalelsene framgår det at det er foreløpig kroken på døra for den nordamerikanske basketligaen.

– Kjemp for frihet. Støtt Hongkong, skrev Houston Rockets' sportsdirektør Daryl Morey i helga. Tweeten ble senere slettet, og Houston Rockets forsøkte å begrense skaden av de negative reaksjonene, både Kinas reaksjoner og kritiske røster i USA som anklaget NBA og laget for å gi etter for Kina.

Det har tydeligvis ikke hjulpet på reaksjonen fra kinesisk side.

Onsdag ble plakater som reklamerer for forhåndskampen mellom Los Angeles Lakers og Brooklyn Nets i Shanghai torsdag fjernet i byen. NBA utsatte onsdag pressetreffene i Shanghai for lagene, etter den kinkige situasjonen som er oppstått. Det er nå usikkert om kampen i det hele tatt vil bli spilt.

(©NTB)