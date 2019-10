Tande tilbake i bakken etter skade

ntbsport

Tande hoppet 125, 117 og 119 meter i sine tre hopp i Granåsen under formiddagsøkten, før han valgte å stå over ettermiddagsøkten.

– Jeg hadde en litt rar følelse i kneet etter de første hoppene, men det er ikke noen grunn til bekymring. Jeg besluttet å roe ned i den andre økta for å være sikker på status for kneet før jeg gjør flere hopp, sa han i et intervju lagt ut på hopplandslagets Twitter-konto.

– Jeg er ikke på toppnivå med en gang etter oppholdet. Jeg trenger noen hopp før jeg er på mitt beste igjen, sa han og uttrykte at han føler seg sikker på at han vil være klar til verdenscupåpningen i Wisla i november.

– Ja, jeg tror ikke det blir noe problem, og da håper jeg å være nærmere mitt beste nivå.

