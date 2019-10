Sæverås og Barthold på tabelltopp

ntbsport

Sæverås reddet 13 av 33 skudd i åpent spill og ett av fire straffekast. Sebastian Barthold scoret to mål, mens klubbens tredje nordmann Mishels Liaba ikke kom i målprotokollen.

Aalborg er eneste ubeseirede lag i serien og har også innledet mesterligaen med tre strake seirer, i Elverums gruppe.

Bjarte Myrhol scoret fem mål og Eivind Tangen to da Skjern slo GOG 36-32 og slo tilbake etter to strake serietap. Stig Tore Moen Nilsen scoret seks mål for GOG, som hadde vunnet sine fire siste kamper.

I dansk eliteserie kvinner er Esbjerg fortsatt uten poengtap. 27-21 over Horsens var den sjuende seieren på like mange forsøk. Kristine Breistøl scoret seks mål, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg og Vilde Mortensen Ingstad tre hver. Esbjergs femte norske spiller Marit Malm Frafjord kom ikke i målprotokollen.

Esbjerg har to poengs luke på tabelltopp.

Mestscorende norske spiller i dansk håndball onsdag var June Bøttger, som scoret på alle sine ni avslutninger da Aarhus slo Ajax 28-15. Aarhus klatret til 9.-plass.

Jeanett Kristiansen var ikke langt bak da hun scoret på åtte av ni og hjalp serietoer Herning-Ikast til 30-24 borte mot tabelljumbo Holstebro. Tonje Løseth og Stine Skogrand scoret tre mål hver, Vilde Johansen og Helene Fauske etter hver.

(©NTB)