Det var i et intervju med Eurosport at Hansen luftet ut omtrent all frustrasjon etter nederlaget søndag.

– Jeg er møkklei. Møkklei, rett og slett. Det er så tannløst, og det går så sent og det er så statisk. Det er de samme spillerne som var her i fjor, men vi klarer ikke å utvikle oss. Det er ikke et jævla snev av utvikling, sa en opprørt Hansen

– Har du fått noen reaksjoner innad i laget etterpå?

– Vi har ikke rukket å snakke så mye om det. Det var jo nesten rett av gårde på landslagssamling mer eller mindre, sier Hansen til NTB.

– Jeg skal ikke gå inn i hodene på de andre gutta og hva de tenkte. Jeg tror alle var frustrerte. Så var det tilfeldigvis jeg som ble spurt i mixed zone (intervjuområdet) om hva som foregikk utpå der.

Dro til

– Stort sett pleier man å ta den enkle veien og svare politisk. Der og da var frustrasjonen så stor med tanke på det som skjedde torsdag (hjemmetap for PSV Eindhoven) og søndag. Så jeg tenkte, nå legger vi det politiske til siden og sier det som det er.

Den løsningen er ikke så vanlig.

– Det går ikke an å bruke den hele tiden. Da blir det jo utvannet. Det er vanskelig å måle noen effekt av utbruddet søndag nå. Jeg tror alle er innstilt på at vi skal snu det. Vi klarte det i sommer, sier Hansen.

Hansen er klar på at RBK også skal «ta revansje» neste sesong.

Han er med i landslagstroppen sammen med de to andre keeperne førstevalget Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland.

Hansen stiller opp på grunn av Sten Grytebusts skade. Han har en avtale med landslagssjef Lars Lagerbäck om å være tilgjengelig ved behov.

Hansen står fortsatt uten innsluppet mål for A-landslaget.

