Turnforbundet tror og håper at Erichsen og Heggemsnes er kvalifisert til OL

Reglene for fordeling av OL-plassene er svært innviklet, og Norges Gymnastikk- og Turnforbund skriver i en pressemelding tirsdag at man etter å ha regnet nøye på det «med stor sikkerhet kan slå fast» at Heggemsnes og Erichsen har sikret OL-plasser.

– Det er en vitenskap å forstå hvordan utøvere kvalifiserer seg til OL via VM. Samtlige i den norske delegasjonen i Stuttgart har lest reglene flere ganger, sett gjennom listene om igjen og om igjen, og funnet ut at Heggemsnes og Erichsen er innenfor kriteriene, står det.

Det er 98 OL-plasser i hver klasse, og turnforbundet har regnet seg fram til at Heggemsnes får den 98. og siste plassen. Erichsen, som ble nummer 83 i kvinneklassen i VM, får den 93. plassen.

Dette er etter at man har regnet inn utøvere som sikret plass i fjorårets VM i Qatar, som har sikret plass gjennom verdenscupen eller kontinentale mesterskap, og stryker utøvere som er sportslig kvalifisert men overskrider sin nasjons maksimumskvote.

Det internasjonale turnforbundet (FIG) har foreløpig ikke bekreftet hvem som er kvalifisert for OL. Turnforbundet presiserer at utøverne uansett ikke er OL-klare før Norges idrettsforbund og olympiske komité har tatt dem ut.

Heggemsnes fikk med 51.-plass i kvalifiseringen den beste norske plasseringen i VM i Stuttgart. Han fikk total poengsum 79,623 etter øvelsesresultatene 13,433 (frittstående), 12,200 (bøylehest), 13,166 (ringer), 14,158 (sprang), 13,433 (skranke) og 13,233 (svingstang).

Pietro Giachinto ble nummer 98 med 75,598 og Stian Skjerahaug nummer 99 med 75,464. Totalt var det 156 deltakere i mangekampen.

I kvinneklassen ble Julie Erichsen nummer 83 med 48,599 etter serien 13,500 (sprang), 11,966 (skranke), 11,500 (bom) og 11,733 (frittstående). Maria Tronrud ble nummer 112 og Julie Søderstrøm nummer 125 av de 174 deltakerne i kvinneklassen.

