Ventura avsluttet med 69-runde i Las Vegas

Med kun toppspillerne igjen på banen, er det klart at Ventura ender på en delt 18. plass, tre plasser ned etter søndagens finalerunde.

Alt i alt gjorde nordmannen det godt i PGA-turneringen, der han spilte alle runder under 70 slag: 69-66-65-69 ble sluttnoteringen etter fire dagers spill.

Ventura hadde en dårlig start på finalerunden søndag i Las Vegas, men putteren hans tok plutselig fyr da han var omtrent halvveis.

Tet i egen klasse

Med seks birdier fra 9. til 16. hull hadde nordmannen klatret til delt 9.-plass, og en meget sterk plassering var innen rekkevidde i turneringen som inneholder en rekke store navn. Men så kom det en dobbel bogey på hull 17, og da raste han nedover på lista.

Tettrioen fra USA, Kevin Na, Patrick Cantlay og Perez var det uansett lite å gjøre med, de har til tider vært i en klasse for seg, med storspill særlig fredag og lørdag.

Opp og ned

Ventura var på delt 15.-plass da han startet søndag, og etter åtte spilte hull søndag var han to slag over par etter at det ble bogey på 3. og 8. hull. Han var falt han langt ned på resultatlista.

Så begynte klatringen, med birdie på 9. og 10. hull. Etter par på det neste ble det igjen to birdier på rad på 12. og 13. hull. Med to nye birdies på 15. og 16 hull hevdet nordmannen seg ytterligere, men så ødela han det for seg selv med den doble bogeyen på 17. hull. Han avsluttet med par på 18. hull.

