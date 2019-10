ntbsport

Han ble brakt av banen på båre og fikk tilført oksygen og morfin i kampen mot Brighton lørdag. Det er trolig snakk om en albue ut av ledd som også ga skader på leddbånd.

– Jeg forventer at han ikke spiller flere kamper i 2019. For oss handler det nå om at han ikke er en del av landslaget, sa Deschamps på en pressekonferanse mandag.

Lloris gjorde en grov feil og mistet ballen lørdag. Da han skulle rette opp missen, pådro han seg skaden.

Tottenham er inne i en tung periode. 0-3-tapet for Brighton kom bare noen dager etter at Bayern München hadde slått «Spurs» 7-2 i mesterligaen.

(©NTB)