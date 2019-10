Uavgjort for Fulham og Johansen i byderby

ntbsport

Med ett poeng henger Fulham med i tetsjiktet, men helst burde laget hatt tre poeng hjemme på Craven Cottage. Ivan Cavaleiro og Aleksandar Mitrovic scoret hvert sitt utligningsmål.

Den norske landslagskapteinen la ned et stort arbeid og var et par ganger veldig nær assist. I det 38. minutt fant han på lekkert vis hodet til Mitrovic, men spissen greide ikke å presse nikken under tverrliggeren.

Ni minutter før slutt var innbytter Bobby Decordova-Reid nær et vinnermål etter veggspill med Johansen, men keeper Dillon Phillips slo skuddet til corner.

Conor Gallagher (41.) og Macauley Bonne (57.) ga Charlton ledelsen to ganger. Cavaleiro utlignet med et hardt skudd i det 55. minutt. Charlton tok ledelsen igjen bare to minutter senere, men den varte bare seks minutter før Mitrovic satte inn keeperreturen etter en nikk fra Tom Cairney.

Hjemmelaget hadde to avslutninger i tverrliggeren, men måtte nøye seg med uavgjort.

Stefan Johansen ble byttet ut noen minutter før slutt.

