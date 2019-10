Kapteinen ut med stygg skade da Tottenham ble ydmyket

ntbsport

Etter det sviende 2-7-tapet mot Bayern München onsdag, var Tottenham ute etter å vise seg fra en bedre side da de åpnet den åttende ligarunden borte mot Brighton. I stedet ble det en ny enorm nedtur for Mauricio Pochettinos mannskap. Med 0-3-tapet blir Tottenham stående med elleve poeng på åtte seriekamper.

– Etter fem og et halvt år er dette den tøffeste tiden vi har hatt. Det er en følelse som ikke er god. Jeg ønsker å jobbe hardt og fortsette å tro, uttalte Pochettino til pressen etter kampen.

Spesielt tung ble dagen på grunn av den stygge skaden keeper og kaptein Lloris pådro seg. Han fikk både oksygen og morfin på vei til sykehuset, der det ble konstatert at albuen var ute av ledd.

– Han sendes hjem til London i kveld og skal gjennomgå ytterligere undersøkelser den neste uken for å fastslå skadens fulle omfang og hvor lenge han vil være ute, meldte klubben lørdag kveld.

Dette var første gang siden mars at Brighton vant en hjemmekamp i Premier League.

Tabbe og skade

Etter bare tre minutters spill klønet Lloris det til mellom stengene. Et tilsynelatende ufarlig innlegg fra Pascal Gross på venstrekanten skapte store problemer for sisteskansen, som til slutt måtte slippe ballen for å unngå å rygge inn i eget nett med den.

På streken sto Neal Maupay og headet inn 1-0 til Brighton, mens Lloris deiset i bakken uten mulighet til å ta seg for. 32-årige Lloris hylte av smerte og måtte bæres av banen med oksygentilførsel. Han måtte også få morfin mot smertene.

– Det var vanskelig å miste Hugo (Lloris), det er sånt man ikke kan forberede seg på. Planen var annerledes. Den var å være solide og forsøkte å komme seg til hektene etter kampen mot Bayern. Men vi fikk aldri muligheten til å komme inn i kampen. All honnør til Brighton, uttalte Pochettino til klubbens hjemmeside.

Baklengsmålet og skaden satte en støkk i et allerede preget Tottenham-lag, som måtte se Aaron Connolly punktere kampen med to scoringer.

To scoringer fra tenåringen

For første gang på 40 år fikk en tenåring sjansen fra start i den øverste divisjonen for Brighton, og 19 år gamle Connolly fra Irland tok virkelig vare på sjansen.

I første omgang sto han bak halvparten av hjemmelagets sjanser, og det ene endte i scoring da han på ekte målscorervis lurte seg bak Tottenhams belgiske midtstoppere og var først på et innlegg i duell med backen Ben Davies. Flikken ble reddet av innbytter Paulo Gazzaniga, men returen satte Connolly sikkert inn til 2-0.

Like etter pause var unggutten på farten igjen da han satte full fart mot en ryggende Toby Alderweireld. Iren utnyttet både plassen og tiden til å skru ballen bort i det lengste hjørnet med høyrefoten til 3-0.

Tottenham hadde noen spede forsøk i begge omgangene, men Harry Kane sitt forsøk fra fjorten meter etter 72 minutter var beskrivende nok. Ballen endte langt opp på tribunen fra en posisjon der landslagsspissen normalt treffer mål, og oftest scorer.

Brighton tok med det sin første trepoenger siden serieåpningen mot Watford i august og klatret til 13.-plass med ni poeng, kun to bak Tottenham på 8.-plass.

