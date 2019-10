Haaland meldte landslagsforfall, Moi inn i troppen

ntbsport

Det melder Norges Fotballforbund lørdag.

Haaland fikk sin A-landslagsdebut under forrige landslagssamling i september. Da spilte han fra start i 2-0-seieren over Malta og fikk et innhopp i 1-1-kampen borte mot Sverige.

19-åringen har pøst inn mål for Salzburg denne sesongen, både i serie og mesterliga, men har slitt med sykdom den siste tiden. Nå er det hoften som setter ham utenfor. Onsdag scoret han som innbytter i mesterligakampen borte mot Liverpool.

Mohamed Elyounoussi var lenge en av Lars Lagerbäcks aller mest benyttede spillere, men han mistet plassen i laget og under forrige samling også i landslagstroppen som følge av manglende spilletid i Southampton. Etter overgangen til Celtic har han fått spilletid og vist at måljegerinstinktene fortsatt er på plass, og derfor er han nå tilbake.

Norge møter Spania på Ullevaal lørdag 12. oktober og Romania i Bucuresti tre dager senere.

