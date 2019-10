Pappa Gjert spekulerer om Filip kan ha reagert på isbadene

ntbsport

Mens Jakob Ingebrigtsen (19) så ut til å kontrollere inn til finale i sitt semifinaleheat, svarte ikke kroppen til Filip (26) da det gjaldt som mest på oppløpet i det første av de to semifinaleheatene.

– Han var relativt tidlig pakket og stiv i muskulaturen. Det kan godt være at det vi har gjort her med det isregimet, hvor de har hoppet i isbad etter løpene, har slått feil ut for Filip. Det må vi finne ut av før OL, sa Gjert Ingebrigtsen til den fremmøtte pressen utenfor treningsbanen etter løpet.

Gjert var innom lang sesong og mange løp som en annen forklaring, og at det var mye med Doha-VM som er nytt for dem. Ikke minst dette med isbading for Filips del.

– Jakob har vi kjørt kjøleregime på tidligere, og det har han respondert veldig bra på. Det gjorde han første gang i NM i 2017 eller 2016. Filip har vi ikke kjørt tilsvarende på. Vi må diskutere det med det medisinske. Filip har en helt annen sensibilitet for fryktelig mye. Han reagerer på veldig mye rart, sa Gjert.

Det er ikke første gangen at han har fortalt om den mer finstilte kroppen til den mellomste av løperbrødrene. Blant annet er Filip allergisk mot en hel del.

– Vi så det i Berlin i fjor, han fikk antibiotika og hele kroppen slo seg vrang i fjorten dager til tre uker. Ting som er normalt for alle andre er ikke normalt for Filip, konstaterte Gjert Ingebrigtsen.

