Oliver Solberg måtte bryte i familieduellen: – Fryktelig synd

Allerede på fredagens første fartsprøve fikk Oliver Solberg trøbbel med bilen og måtte stoppe langs veien. Ikke lenge etter passerte far Petter, og han fikk naturlig nok vondt i pappahjertet.

– Det var vanskelig å konsentrere seg etter å ha sett Oliver langs veien med tekniske problemer … fryktelig synd, men sånn er rally, skrev pappa Petter på Twitter etter målgang.

– Dårlige nyheter fra SS2. Vi stoppet på etappen med tekniske problemer. Jeg tror det er styringen. Noe er ødelagt, og vi klarte ikke styre bilen, så måtte stoppe. Ikke det vi ønsket oss i det hele tatt, skrev Oliver Solberg på sin Twitter-konto.

Han la samtidig til at både han selv og kartleser Aaron Johnsen har det bra og er positive. Bilen er reparert, og planen er å starte igjen lørdag.

Pappa Petter er nummer to i WRC2-klassen etter første dag. Klassen ledes av franske Pierre-Louis Loubet. Det skiller litt over et halvt minutt mellom de to. Norske Ole-Christian Veiby innledet dagen sterkt, men måtte bryte på en av de første prøvene.

Mikkelsen henger med

I toppklassen WRC tok Ott Tänak ledelsen fra lagkameraten Kris Meeke helt mot slutten av dagsetappen, og Sebastien Ogier tok seg også forbi briten. Tänak er 3,4 sekund foran Citroën-fører Ogier og 3,6 foran Toyota-lagkamerat Meeke før rallyet fortsetter lørdag.

Hyundai-førerne Thierry Neuville og Andreas Mikkelsen er også med i seierskampen. De er på 4.- og 5.-plass, henholdsvis 8,4 og 25,7 sekunder bak lederen.

Mads Østberg var blant dem som måtte bryte første dag.

Totalt er Petter Solberg nummer 14 etter fredagens kjøring, to plasser bak klasserivalen Loubet.

Hadde ikke sikt

På torsdagens fire kilometer lange åpningsprøve var for øvrig Petter Solberg blant dem som imponerte aller mest. Han ble nummer tre på den første fartsprøven i det som er hans avskjed med rally-VM.

Oliver Solberg hadde på sin side problemer med kondens i bilen og hadde dårlig sikt gjennom frontruta. Han tapte ti sekunder til pappa. Fredag fortsatte altså trøbbelet.

Far og sønn Solberg kjører to så å si identiske biler. Petter en Volkswagen Polo fra fabrikken, Oliver sin private Polo. Bilene er helt identisk utstyrt, og motormessig er kapasiteten den samme; rundt 300 hestekrefter.

Familieduellen er av det spesielle slaget. Én æra tar slutt, mens en annen starter.

