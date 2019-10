Heidi Løkes skade ikke alvorlig – mot snarlig comeback

ntbsport

Det ble meldt at Løke pådro seg en alvorlig meniskskade i kneet i landskamp mot Brasil sist fredag. Landslagslege Nils Ivar Leraand opplyste i etterkant at rehabiliteringstiden ville være omtrent fem til seks måneder.

Fredag, en uke etter at skaden oppsto, meldte klubbledelsen i Løkes arbeidsgiver Vipers at situasjonen ser helt annerledes og mye lysere ut. Meldingen bekreftes av Norges håndballforbund.

– Jeg kan ikke forklare det medisinsk, men det er ingen tvil om at pressemeldingen som ble sendt ut var litt forhastet, og at ting nå er mye bedre enn fryktet. Hvis medisinmennene er enige, er det ikke sikkert hun er ute i seks måneder likevel, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Optimistiske

Lokalavisen skriver at Løke trente for fullt da Vipers-troppen gjennomførte sin siste trening foran mesterligamøtet med ungarske FTC lørdag.

– Det er fantastisk. Dette hadde jeg ikke trodd. Det kjennes veldig bra ut, sier håndballstjernen.

Erik Welhaven Løchen, medisinsk ansvarlig i Vipers, er også positiv.

– Nå er det slik at vi har testet Løke gradvis mer fra tirsdag. Torsdag trente hun håndball uten kroppskontakt, og fredag trente hun håndball uten restriksjoner. Så langt ser det positivt ut. Hun har ikke rapportert noe ubehag etter trening. Men endelig avgjørelse tar vi på kampdag, sier han.

Trener Gjekstad åpner for at linjespilleren er på banen lørdag.

Langt nede

Det var det lite som tydet på for en uke siden. Da reiste en betuttet Løke hjem fra landslagssamlingen i Stavanger med det hun hadde fått beskjed om var en alvorlig kneskade. Ifølge håndballforbundet var det en rotskade i menisken i høyre kne, hvilket vil si en skade i meniskens feste.

– Dette var et tøft slag, og jeg er langt nede nå, sa veteranen i en pressemelding fra Norges Håndballforbund. Nå er det klart at det ikke var så galt.

– I etterkant av skaden ble det tatt MR-bilder av Heidis kne. Da mente vi å se en skade av den typen som ble beskrevet i opprinnelig melding. Heidi ble anbefalt å la seg operere og henvist videre til ortoped. I mellomtiden ble imidlertid kneet hennes mye bedre, og ortopeden mente det ikke virket som det var samsvar mellom våre MR-funn og skaden Heidi hadde, forklarer landslagslege Anne Froholdt.

Hun gjør det klart at det har hendt før at MR-bilder er feiltolket.

– Dette er en gladnyhet. Det er veldig sjelden dårlig nytt blir til godt nytt i slike situasjoner. Det må vi omfavne og glede oss over, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Skadebekymringer

Den nye utviklingen i saken betyr at Løke etter alle solemerker er klar for spill i VM i Japan i desember.

Det er en lettelse for landslagssjef Hergeirsson, som har hatt mange skadebekymringer rundt sine spillere den siste tiden.

Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås er helt uaktuelle for VM-spill. For Veronica Kristiansen vurderes sjansen minimal for å rekke mesterskapet. Amanda Kurtovic kan også på det nærmeste regnes bort. I tillegg har Kari Aalvik Grimsbø valgt å takke nei til VM. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer Györ.

