Friidretts-VM: Muhammad satte verdensrekord, hjemmeseier i høyde

ntbsport

Barshim rev to ganger på 2,33 og var ille ute, men han henrykket hjemmepublikum på de velfylte tribunene da han som den eneste gikk over 2,37.

– Dette er en drøm. Jeg var ikke 100 prosent før konkurransen, men da jeg så alle menneskene som hadde møtt opp for å heie på meg kunne ingen stoppe meg. Selv om jeg var døden nær, og de ville hente meg i rullestol eller ambulanse, ville jeg gitt alt, sa han.

Russiske Mikhail Akimenko gikk over de seks første høydene i første forsøk, men rev tre ganger på 2,37. Det gjorde også hans landsmann Ilja Ivanjuk, som også konkurrerte som «uavhengig utøver». De måtte nøye seg med sølv og bronse.

Hviterussiske Maksim Nedasekov hoppet også på 2,37, der han brukte sine to siste forsøk etter å ha revet en gang på 2,35.

Ga alt for seier

Amerikanske Muhammad forbedret sin egen verdensrekord med fire hundredels sekund da hun vant 400 meter hekk. Lagvenninnen Sydney McLaughlin tok sølvet med 52,23, mens Rushell Clayton fra Jamaica løp inn til bronse.

McLaughlin slo Muhammad både i Bislett Games og i Diamond League-finalen i Zürich, men i VM var Muhammad den beste. 29-åringen slo en 16 år gammel verdensrekord under det amerikanske uttaksstevnet og forbedret den da hun slo sin ni år yngre rival i VM-finalen.

– VM-tittelen var viktigst for meg, men det er fantastisk å forbeedre verdensrekorden igjen. Jeg følte Sydney komme ved niende hekk, og da ga jeg alt jeg hadde, sa Muhammad.

Conseslus Kipruto fra Kenya vant 3000 meter hinder etter fotofinish. Tittelforsvareren og OL-mesteren noterte 8.01,35, som er årsbeste i verden, og å ha innhentet den etiopiske 18-åringen Lamecha Girma på oppløpet og slått ham med ett hundredels sekund. Soufiane El Bakkali fra Marokko tok bronsen.

Vant for orkanofre

Steven Gardiner fra Bahamas vant mennenes 400 meter og tilegnet seieren til folket i sitt orkanrammede hjemland.

– Det vil bety mye for folk i Bahamas at jeg vant og at Shaunae (Miller-Uibo) tok sølv på 400 meter i går. Det har vært en vanskelig tid hjemme, og jeg tenkte på det før løpet, sa Gardiner.

Minst 52 mennesker mistet livet da orkanen Dorian rammet Grand Bahama og Abaco forrige måned, og mange ble hjemløse.

Gardiner løp inn til ny nasjonsrekord 43,48 og tok steget til pallens øverste trinn etter å ha vunnet sølv forrige gang. Anthony José Zambrano fra Colombia ble sølvvinner denne gang, mens amerikanske Fred Kerley tok bronse.

Dobbeltseier

Det ble cubansk dobbeltseier i diskos for kvinner. Yaime Perez ble mester med 69,17 etter å ha fått opp vinnerkastet i femte og nest siste omgang. Denia Caballero hadde ledet siden hun kastet 66,88 i 2. omgang.

Tittelforsvarer og OL-mester Sandra Perkovic måtte nøye seg med bronse med 66,72, som hun fikk opp i sitt første forsøk. Hun leverte døde kast i de tre siste omgangene.

USA var nær ved å dumme seg ut i vekslingen i både kvinnenes og mennenes kvalifisering på 4 x 100 meter stafett, men tok seg til begge finaler. I mennenes løp ble det krøll mellom Michael Rodgers og Cravon Gillespie i siste veksling, i kvinneklassen slet Dezerea Bryant med å levere pinnen til Teahna Daniels, men det gikk bra.

Andre De Grasse, som tok bronse på 100 meter og sølv på 200 meter i Doha, får ingen tredje medalje. Canada ble bare nummer seks i sitt heat i kvalifiseringen. I kvinneklassen røk Australia ut da Maddie Coates falt på 3. etappe, mens Frankrike og Brasil ble diskvalifisert.

(©NTB)