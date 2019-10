Mamma Hegerberg hamrer løs mot Lagerbäck i ny bok

ntbsport

Martin Ødegaards mye omtalte innlegg i sosiale medier, der han tok et oppgjør med Hegerberg, er blant tingene Stolsmo reagerer kraftig på i boken «Fotballmamma». Stolsmo har fortalt sin historie til Marit Bromark, og boken tar leserne med på innsiden av fotballfamilien fra Sunndalsøra.

Ødegaards melding kom som en reaksjon på at Hegerberg hadde uttalt seg kritisk om Norges Fotballforbund i fotballbladet Josimar like i forkant av VM. Både Ødegaard og andre mislikte timingen for kritikken.

«Det toppet seg da Martin Ødegaard, norsk herrefotballs største talent, gikk i strupen på Ada med en Instagram-post … Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten», sier Gerd Stolsmo i boken.

Landslagssjef Lars Lagerbäck slipper heller ikke unna:

«Det var det som skjedde etterpå som for meg framstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte. Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert».

Åpner opp om landslagsvrakingen

I boken forteller hun også om årsaken til at Hegerberg trakk seg fra det norske landslaget:

«Ada trakk seg ikke fra landslaget ene og alene fordi de spilte et elendig EM i 2017. Hun trakk seg fordi hun ikke orket mer av den kontinuerlige nedprioriteringen av kvinnefotball i NFF, når hun selv prioriterte fotballen høyere enn alt annet. Hun trakk seg fordi hun ikke klarte å forholde seg til den haltende profesjonaliteten i landslagssystemet når hun forventet ekstrem profesjonalitet av seg selv».

Hun fortsetter:

«Hun trakk seg fordi hun opplevde mangelen på ambisjoner på kvinnefotballens vegne i NFF som et slag i ansiktet når hennes egne ambisjoner var så store. Hun trakk seg fordi hun møtte en forventning om at kvinnelige fotballspillere skulle være takknemlige for det de fikk, når det de fikk, føltes som smuler fra de rikes bord».

Måtte betale Lyon-overgangen selv

Moren forteller også om hva som skjedde med Ada Hegerberg da overgangen fra Turbine Potsdam til Lyon fant sted i 2014. Spissen måtte til slutt selv betale summen for å bli klar for den franske storklubben.

«Turbine Potsdam spilte Champions League-­kamp på hjemmebane mot det franske storlaget Lyon. Ada spilte fra start og gjorde en god førsteomgang. Overraskende nok ble hun tatt av i pausen. Lyons trener Patrice Lair trakk et lettelsens sukk. Hun var den angrepsspilleren han virkelig hadde fryktet, fortalte han Ada i ettertid. Etter denne Champions League-kampen rettet Lyon en henvendelse til Turbine Potsdam. Ada var fortsatt under kontrakt med Potsdam, som svarte at de ikke var interessert i å gi slipp på henne med mindre Lyon la på bordet en overgangssum på 500 000 kroner».

Det var ikke aktuelt for Lyon å betale så mye penger for Hegerberg.

«Det ble en tautrekking mellom klubbene, oss og den tyske agenten vår. Etter mange runder ble det til slutt enighet om at Ada kunne gå til Lyon, mot en overgangssum på 200 000 kroner. Denne summen var det Ada selv som skulle stå for, i form av redusert lønn det første året hos Lyon. Den ordningen skulle vise seg å være verdt hver eneste krone», heter det i boken.

Hegerberg har siden den gang blitt kåret til verdens beste spiller, Europas beste spiller og årets idrettsnavn i Norge. I tillegg har 1995-modellen vunnet fem strake franske ligatitler, fire cupmesterskap og fire mesterligatitler.

