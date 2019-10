Juventus og Atlético Madrid med solide seirer

ntbsport

Juventus åpnet med 2-2 borte mot Atlético Madrid. På hjemmebane er det sjelden laget feiler, og tirsdagens oppgjør mot Leverkusen ble ikke noe unntak.

Gonzalo Higuaín utnyttet en dårlig avklaring fra Jonathan Tah. Tahs forsøk på å heade unna havnet oppe i luften. Higuain tok ned ballen ved straffemerket og banket ballen inn i mål til 1-0.

– Jeg feilvurderte ikke pasningen, men jeg ble desorientert et lite sekund, og Higuaín var raskere enn meg til å få kontroll. Feil som det blir nådeløst straffet i Champions League, men jeg tror vi kommer sterkere tilbake, sa Tah til Sky.

Viktig trepoenger

Etter 62 minutter doblet Federico Bernardeschi Juventus' ledelse. Higuain kombinerte flott med Cristiano Ronaldo før ballen havnet hos Bernardeschi, som enkelt gjorde 2-0.

Ronaldo selv sto bak 3-0-målet to minutter før slutt.

– Det var en veldig god kamp. Vi spilte med gjennomføringskraften du trenger for en slik kamp. Publikum var fantastisk, det er flott når de anerkjenner jobben du gjør. Seieren sender oss nærmere avansement, men vi vet at det fortsatt er mye jobb å gjøre, sa Higuain.

Avgjorde etter pause

Lokomotiv Moskva vant 2-1 borte over Leverkusen i sin første kamp. Det skulle derimot ikke gå like bra for Moskva-laget da det tok imot Atlético. Etter 0-0 de første 45 minuttene slo det spanske hovedstadslaget til etter pause.

På ti minutter fra det 48. minutt scoret João Félix og Thomas Partey hver sin gang og ordnet 2-0-seier.

– Det var en interessant kamp, men ikke den beste fra vår side. Vi har spilt gode kamper mot Real Madrid og Mallorca (den siste uken). Vi snakket sammen i pausen og startet annen omgang aggressivt. Det fungerte, sa Atlético-trener Diego Simeone.

(©NTB)