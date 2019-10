Gnabry og Bayern banket Tottenham 7-2 på bortegress

ntbsport

Den tyske lynvingen var nådeløs da han fikk sjansen til å avgjøre kampen for gjestene. Han scoret etter 52, 54, 72 og 87 minutter og var naturlig nok meget fornøyd.

– Det er vanskelig å sette ord på dette, en 7-2-seier. Ingen av oss hadde trodd dette. Å score fire mål er også en utrolig følelse. Jeg kan tenke meg at alle Arsenal-fansene nøt dette, sa Gnabry til Sky Sports med henvisning til gamleklubbens rivaleri med Tottenham.

Bayern München gikk til pause med 2-1-ledelse, og annen omgang var bare sju minutter da Gnabry slo til for første gang. Den tidligere Arsenal-spilleren satte fart på venstrekanten, lurte to Tottenham-spiller på vei innover i banen og satte ballen kontrollert inn i lengste hjørne.

4-1-målet drøye minuttet senere var ikke helt ulikt. Det kom etter at Corentin Tolisso presset aggressivt og tok ballen fra Harry Winks. I stedet for å skyte sendte franskmannen ballen til Gnabry, som satte ballen inn samme sted som på 3-1.

Det siste målet kunne Tottenham-keeper Hugo Lloris avverget om han hadde kommet seg litt raskere ned mot hjørnet.

Målfest

Tottenham skulle skape ny spenning ganske raskt ettersom Danny Rose skaffet straffespark i duell med Kingsley Coman. Harry Kane sendte straffen i mål og tente et lite håp hos hjemmepublikummet.

Det håpet skulle bli slukket fullstendig av Gnabry i det 83. minuttet. En fantastisk langpasning fra Thiago Alcântara fant Bayern-vingen, som med en fin berøring kom seg alene med Lloris og igjen satte ballen inn i høyre hjørne.

Ydmykelsen av Tottenham fortsatte fire minutter senere da Robert Lewandowski avsluttet et flott angrep. Men det skulle igjen handle om Gnabry.

Minuttet etter 6-2 hamret han ballen inn i lengste hjørne, og Lloris måtte plukke ballen ut av nettet for sjuende gang mens Bayern-fansen ironisk sang «Football's coming home».

– Det er umulig å være glad. Jeg er selvsagt skuffet over resultatet, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino og forsøkte å forklare:

– Bayern var kliniske. Vi startet bra og spilte slik vi skulle i 30 minutter. Men det er tøft å slippe inn mål helt på slutten av første omgang og i starten av den andre. Jeg tror vi hadde omtrent like mange skudd på mål, men de var kliniske.

Action

For i første omgang hadde vertene åpnet best, og de skapte store sjanser tidlig. Etter elleve minutter satt ballen i nota fra foten til Son Heung-min. Sørkoreaneren fikk ballen fra Moussa Sissoko etter svakt forsvarsspill av Bayern, og han gjorde ingen feil alene med Manuel Neuer.

Nesten umiddelbart utlignet Bayern München med en suser fra Joshua Kimmich. Midtbanemannen feide ballen inn i lengste hjørne fra 20 meter.

I en fartsfylt og svært god fotballkamp måtte tilskuerne vente i en halvtime på det neste målet. Robert Lewandowski sto både bak forarbeidet og avslutningen da han satte inn 2-1-målet fra kanten av 16-meteren.

I den andre kampen i gruppe B vant Røde Stjerne 3-1 over Olympiakos etter to sene scoringer. Det betyr at Bayern topper gruppen foran Røde Stjerne, mens Tottenham og Olympiakos ligger sist med ett poeng hver.

Omar Elabdellaoui spilte de siste tolv minuttene som innbytter for Olympiakos.

