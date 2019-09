Skademareritt kan ødelegge både håndball-VM og OL for Norge

ntbsport

VM spilles i Japan i november og desember. At Norge skal ta gull der, er nå langt på vei usannsynlig.

Løke har unngått alvorlig skader i en lang karriere, men fredag var flaksen også over for henne i en kamp mot Brasil. En menisk (kneet) ble ødelagt. Hun er trolig ute i opp mot et halvt år.

– Dette var et tøft slag, og jeg er langt nede nå. Jeg har heldigvis vært lite skadd gjennom karrieren min, men nå var det dessverre jeg som var uheldig. Skader kommer jo alltid ubeleilig, og med mesterligaspill for Vipers og med VM i Japan nært forestående, var dette ekstra dårlig timing. En ting er imidlertid sikkert: Jeg skal gjøre jobben for å komme tilbake, sier Løke i en pressemelding.

Småribbet

På linjespillerplassen går Norge nå fra å være fulltanket med topper, til en langt mer usikker situasjon. Vilde Mortensen Ingstad har hatt ryggtrøbbel i høst og er ikke med i dagens tropp.

Bare Kari Brattset Dale er helt pigg to måneder før VM-start.

Norge er ikke klar for OL neste år. Dit går vinneren fra VM, men skulle Norge havne litt ned på plasseringslisten i VM, kan det bety en vrien OL-kvalifisering til våren.

Norge har spilt i alle OL-siden gjennombruddet i 1986 med unntak av 2004.

Forfall

I tillegg til Løke er Nora Mørk, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås helt uaktuelle for VM-spill.

For Veronica Kristiansen vurderes sjansen minimal for å rekke mesterskapet. Amanda Kurtovic kan også på det nærmeste regnes bort.

Kari Aalvik Grimsbø har valgt å takke nei til VM. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer Györ.

