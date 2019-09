Skademareritt for Hergeirsson – 28-22-seier over Japan hjelper lite

ntbsport

Japanerne skal spille VM og OL på hjemmebane i løpet av de ti neste månedene. Det blir sikkert gøy, men ingen sportslig fest for dem.

Japan har fortsatt langt fram i kvinnehåndball. Norge vant svært lett mot begrenset motstand og fulgte opp seirene mot Brasil og Argentina. Keeper Silje Solberg var Norges beste spillere for andre kamp på rad.

– Det er jo utfordringer man noen ganger kunne tenke seg å være foruten. Det er en del av gamet, og jeg blir motivert av utfordringer, sier Hergeirsson til NTB.

– Det er bare trist. Voldsomt trist for Heidi og synd for Vipers og for et landslag, sier han om Løkes skade.

Test

Ikke før rett i forkant av VM vil Norge få skikkelig motstand. Da venter to treningskamper mot Sverige og Spania. Målet om medalje vil fortsatt leve når Norge reiser til VM. Et gull virker lite sannsynlig som følge av skadekrisen.

I tillegg kommer trolig Russland til å få et løft under den spanske treneren Ambros Martín. Russerne er VM-favoritter med mindre de mister nøkkelspillere på grunn av skader i oppkjøringen.

Borte

Løke satt på flyet hjem til Sandefjord da Norge spilte søndag. Hun pådro seg en meniskskade i kneet fredag og blir borte fra håndballen i opptil seks måneder.

Det er bare en av mange spillere som kan glemme VM. Fra før var Nora Mørk, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad og Kjerstin Boge Solås på den listen.

I tillegg tyder det aller meste på at Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic også tar plass på forfallslisten.

Til sammen kommer nesten 1100 landskamper for Norge til å være borte fra VM på grunn av skader.

Likt

I 2005 hadde Norge en tilsvarende alvorlig stim av skader i forkant av et mesterskap. Da endte det med 9.-plass i Russland-VM. Det er Norges dårligste prestasjon siden gjennombruddet i 1986.

VM starter for Norge mot Cuba 30. november. Med i gruppen er også Angola, Serbia, Slovenia og Nederland.

De tre beste går videre til hovedrunden. Der kan det fort bli kamper mot europamester Frankrike, Danmark og Sør-Korea.

