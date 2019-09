Sandefjord klatret forbi Start på tabellen med hjemmeseier

ntbsport

Pontus Engblom og innbytter George Gibson scoret for hjemmelaget. Førstnevnte satte inn sitt 17. seriemål for sesongen da han stanget Sandefjord i ledelsen etter et flott angrep etter 69 minutter. Svensken er soleklar toppscorer i divisjonen.

På overtid headet innbytter George Gibson (19) inn 2-0 og trygget seieren. Med søndagens seier er Sandefjord tilbake på andreplass i 1. divisjon, ett poeng foran Start som vant lørdag.

Aalesund troner suverent på topp, ti poeng foran Sandefjord og har i tillegg én kamp til gode. Den spiller de søndag kveld, borte mot Ull/Kisa. Hadde Sandefjord tapt søndag, kunne seier på Jessheim sikret opprykket for Lars Bohinen og Aalesund.

I den andre kampen spilt søndag formiddag tok Kongsvinger tre oppskriftsmessige poeng da de slo tabelljumbo Tromsdalen 3-1 på bortebane. Shuaibu Ibrahim sto for to av målene til gjestene.

