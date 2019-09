Sandefjord klatret forbi Start – Aalesund rotet bort seieren

ntbsport

Pontus Engblom og innbytter George Gibson scoret for hjemmelaget. Førstnevnte satte inn sitt 17. seriemål for sesongen da han stanget Sandefjord i ledelsen etter et flott angrep etter 69 minutter. Svensken er soleklar toppscorer i divisjonen.

På overtid headet innbytter George Gibson (19) inn 2-0 og trygget seieren. Med søndagens seier er Sandefjord tilbake på andreplass i 1. divisjon, ett poeng foran Start som vant lørdag.

I oppgjøret debuterte Elisabeth Thoresen (26) som assistentdommer i 1.-divisjon. Asker-kvinnen er med det den eneste kvinnelige dommeren på de to øverste nivåene i norsk herrefotball.

AaFK rotet bort seier

Mye tyder på at Aalesund spiller eliteseriefotball neste sesong, men borte mot Ull/Kisa gikk Lars Bohinens menn på et sjeldent poengtap.

Tross 2-0-ledelse takket være Pape Habib Gueye og Nicklas Castro, sørget Alfred Scriven og Espen Garnås for 2-2 og ett poeng til hvert lag.

Scriven fikk for øvrig sitt andre gule kort på overtid. Aalesund topper tabellen ni poeng foran Sandefjord når fem runder gjenstår.

Sogndal-tap

Sogndal og Nest-Sotra kjemper begge om en kvalifiseringsplass for å kjempe om opprykk. På Fosshaugane Campus var det de tilreisende hordalendingene som trakk det lengste strået.

Jo Sondre Aas sikret 1-0-seier for gjestene som dermed innehar 5.-plass med 38 poeng. Sogndal følger tre poeng bak på 8.-plass.

Notodden sikret et viktig poeng i bunnstriden med 1-1 hjemme mot bortesvake Jerv. Henrik Gustavsen sendte vertene i føringen, mens Ole Marius Håbestad fastsatte sluttresultatet.

Raufoss slo KFUM

Nyopprykkede KFUM Oslo har hatt en strålende sesong, men måtte dra hjem fra Toten uten poeng søndag kveld.

Snorer Strand Nilsen ble den store helten for Raufoss da han sikret 1-0 noe etter pause.

Raufoss er fremdeles bak Kongsvinger på siste kvalifiseringsplass når sesongen nærmer seg slutt. KIL tok tre oppskriftsmessige poeng med 3-1-seier borte over tabelljumbo Tromsdalen.

