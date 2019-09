Opdal stoppet medaljejagende Rosenborg

ntbsport

Rosenborg presset på i store perioder av kampen og kom til flere gode sjanser, først og fremst ved Alexander Søderlund, men hjemmelaget klarte ikke å få ballen i mål. Dermed endte det målløst i storkampen.

En stor årsak til det var Brann-keeper Håkon Opdal. Veteranen på 37 år hadde to fantastiske redninger på avslutninger fra Pål André Helland og Alexander Søderlund.

– Det var deilig. Det var egentlig to scoringer. Det er sånn en keeper kan score, sier Opdal til Eurosport om redningene.

Med lørdagens poengdeling er Rosenborg fortsatt nummer fire i Eliteserien. Trønderne har 40 poeng, ni færre enn serieleder Molde. RBK har i tillegg spilt én kamp mer.

– For oss var det for daft og for tregt. Vi produserte for lite. Det blir mye ballflytting uten at vi får de gjennombruddene vi ønsker at vi skal få, sa RBK-trener Eirik Horneland.

Brann er på femteplass med 34 poeng og kan passeres av både Viking og Kristiansund søndag.

Sjanser begge veier

Bare to minutter var spilt da Rosenborg spilte seg til sin første mulighet. Anders Trondsen la inn på bakre stolpe, og Søderlund var nær å nå fram.

Etter kvarteret kom kampens første store mulighet. Helland dro seg fri og fikk skutt, men Håkon Opdal reddet mesterlig.

Etter en drøy halvtime var det gjestenes tur til å teste keeperen. Thomas Grøgaard dro seg fri, men bommet alene med André Hansen. Grøgaard ble hindret av Birger Meling på vei framover i banen, men holdt seg på beina og avsluttet. Hadde han gått i bakken, kunne dommeren vært nødt til å peke på straffemerket.

– Det er ikke straffe på Lerkendal, det der. De kunne gitt straffe på den, men det er ikke straffe her oppe, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen i et intervju med Eurosport.

Søderlund fikk den første, og han skulle også få omgangens siste mulighet. Spissen fikk stå alene på bakre stolpe, men headingen gikk utenfor.

Opdal-redning

Samme mann fikk en glimrende sjanse halvveis i den andre omgangen. Han headet et innlegg fra Meling mot mål, men nok en gang sto Opdal i veien med en flott redning.

Tolv minutter før slutt fikk Brann en gyllen sjanse til å ta ledelsen på en overgang. Rosenborg surret bort ballen, og Gilbert Koomson stormet framover for Brann. Kantspilleren hadde muligheten til å spille til Veton Berisha i god posisjon, men valgte å avslutte selv, langt utenfor.

Det var hjemmelaget som presset på for den forløsende scoringen i avslutningen av kampen, men RBK klarte ikke å bryte seg gjennom Brann-muren.

