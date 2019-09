Hegerberg scoret i ny storseier

ntbsport

Målet var Hegerbergs sjette for sesongen. Med det er hun delt toppscorer i ligaen sammen med Paris Saint-Germains Kadidiatou Diani.

Den norske stjernespissen satte inn 5-1-scoringen på overtid. Lyon leder den franske toppdivisjonen med full pott etter fire kamper. Laget har 25-4 i målforskjell. Både PSG og Bordeaux er tre poeng bak. De to møtes søndag.

Tidligere i uken scoret Hegerberg to mål i 7-0-seieren mot Rjazan i mesterligaen. Med det klatret hun opp på andreplass på listen over spillerne med flest mål i turneringen. Den norske spissen har 49 og er nå to mål bak rekorden til Anja Mittags.

(©NTB)