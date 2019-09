VIF-trener Deila regner med at hans posisjon diskuteres

ntbsport

Søndag ble Vålerenga ydmyket på eget gress av Viking. 0-4-tapet gjør at hovedstadslaget står uten seier siden 5. juli. Den svake rekken med resultater gjør at flere stiller seg tvilende til om VIF bør fortsette med prosjekt Deila.

– Han har ikke levert i det hele tatt, sa VIF-medlem Kjell Grønningen til Eurosport før onsdagens medlemsmøte i klubben.

– Hadde vi ledet serien ville han fått all skryten, da hadde han vært konge. Når vi ikke gjør det får han all skylden. Sånn er det i fotball, helt eller syndebukk.

Til Eurosport sier VIF-trener Deila at han regner med at hans posisjon kommer til å bli diskutert oppover i klubben.

– Det ville vært rart hvis den ikke gjør det. Dette er en klubb … eller uansett hvilken klubb det dreier seg om, må det gjøres noe når det er som det er nå. Vi kan ikke fortsette å tape fotballkamper som vi har gjort, sier Deila.

– Men jeg vet at jeg, og vi, har det i oss. Det har vi vist tidligere. Vi kan finne syndebukker, men til syvende og sist er det jeg som har ansvaret. Og det må jeg stå for, og det gjør jeg også. Jeg vet hva som bor i dette laget, og når vi framstår sånn så må jeg se på meg selv og hva jeg driver med.

VIF-treneren sier at han nå må snu hver stein for å sørge for at laget fremstår på en helt annen måte i neste helgs seriekamp, og at de da tar tre poeng.

Da kommer Ranheim på besøk til Oslo.

– Tror du at du er, og ønsker du å være, VIF-trener ut sesongen?

– Ja, det har jeg lyst til, det er det ikke tvil om. Men vi kan ikke fortsette å holde på sånn vi gjør nå.

