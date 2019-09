Elise Thorsnes skjøt LSK mot sitt sjette strake seriegull

ntbsport

Romerikingene gikk ut i hundre fra start og viste hvem som var sjefen i LSK-hallen.

Etter bare ti minutter satt ballen i mål da Emilie Nautnes headet ballen ned til veteranen Elise Thorsnes. På volley sendte 31-åringen fra Leikanger ballen i en bue over Nora Gjøen-Gjøsæter i Sandviken-buret.

Lillestrøm presset på og hadde full kontroll i første omgang, uten at de klarte å utøke ledelsen.

I andre omgang var det et helt annet Sandviken-lag som kom på banen, men bergenserne klarte aldri å overliste Cecilie Fiskerstrand som var tilbake i LSK-målet. og i stedet kontret Nautnes med fart og presisjon for vertene.

Alene med keeper ble hun felt av Ingrid Stenevik. Dermed økte Thorsnes til 2-0 på straffespark etter 86 minutter.

Med tre nye poeng i banken økte Lillestrøm avstanden ned til Sandviken til ti poeng. Med sin seier tok Vålerenga seg opp på andreplass.

– Vi spiller en solid kamp og slipper til veldig lite. Det ser bedre ut offensivt enn på lenge, og vi fant gode relasjoner. Det er perioder hvor vi sliter, men det er en toppkamp som vi klarer å ta kontroll i utover. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi står, sa LSK-trener Hege Riise etter årets 13 serieseier på 17 kamper.

Vålerenga på sølvjakt

Vålerenga fulgte opp den sterke seieren borte mot Sandviken forrige helg med å slå Trondheims-Ørn 3-1 på hjemmebane og ta sin fjerde strake seier.

Engelske Natasha Dowie og kamerunske Ajara Njoya scoret henholdsvis sitt niende og tiende mål for sesongen og bidro til at hovedstadslaget er sju poeng bak Lillestrøm og tre poeng foran Sandviken med fem serierunder igjen.

Drama i bunnen

I bunnen av tabellen hadde Stabæk mulighet til å knappe innpå Tromdheims-Ørn i kampen om å unngå nedrykk, mens Kolbotn, Arna-Bjørnar og Lyn kunne ta ett steg bort fra nederykkstriden.

Det startet lovende for Stabæk borte mot Kolbotn med scoring fra Silje Blakstad etter i overkant av et kvarter spilt. Hjemmelaget skuddet imidlertid kampen og til slutt var det landslagsprofilen Isabell Herlovsen som avgjorde til 3-2 for Kolbotn. Stabæk ligger på ellevteplass, nest sist, med kun ni pog og sju poeng opp til kvalifiseringsplassen.

Kolbotn avanserte til sjuendeplass med 18 poeng.

Lyn tok en sterk 2-1-seier hjemme mot topplaget Klepp etter scoringer av Vilde Hasund og 18 år gamle Runa Lillegard. Sistnevnte satte inn sitt niende mål for sesongen.

Formlaget Avaldsnes tok sin femte strake seier og klatret opp til femteplass etter 2-0-seier borte mot Arna-Bjørnar.

Bunnlaget Fart klarte 1-1 mot sjetteplasserte Røa.

(©NTB)