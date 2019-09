PL-runden: Liverpool jakter seier nummer seks etter Napoli-blemme

ntbsport

Nøkkelkampen:

Chelsea – Liverpool søndag er den store. Liverpool står uten poengtap etter fem serierunder. Ingen lag har ledet serien med fem poeng på dette tidspunktet av sesongen siden innføringen av Premier League.

Chelseas ungdomssatsing har fungert rimelig bra under manager Frank Lampard. Søndag kan det være at overmakten kommer på besøk til Stamford Bridge. Både Chelsea og Liverpool tapte i Champions League i midtuka. For Liverpool ble 0-2 borte mot Napoli.

– Det var veldig mye positivt i kampen. Begge lag gikk for seier, sa Virgil van Dijk.

Kuriositeten:

Ingen lag slipper til motstanderen enklere enn Arsenal. Defensive blundere er en gjenganger for London-klubben. Forrige uke ga laget fra seg en 2-0-ledelse mot Watford i en kamp som endte 2-2, David Luiz laget et straffespark.

Runden:

Fredag: Southampton – Bournemouth 21.00.

Lørdag: Leicester – Tottenham 13.30, Burnley – Norwich 16.00, Everton – Sheffield U., Manchester C. – Watford, Newcastle – Brighton 18.30.

Søndag: Crystal Palace – Wolverhampton 15.00, West Ham – Manchester U. 15.00, Arsenal – Aston Villa 17.30, Chelsea – Liverpool.

Stillingen topp:

1) Liverpool 15, 2) Manchester City 10, 3) Tottenham 8, 4) Manchester United 8, 5) Leicester 8.

Stillingen bunn:

16) Brighton 5, 17) Aston Villa 4, 18) Newcastle 4, 19) Wolverhampton 3, 20) Watford 2.

