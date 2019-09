Fengselsfuglen Kokorin tatt i nåde hos Zenit

ntbsport

Tirsdag ble Kokorin og hans kamerat, Krasnodar-spilleren Pavel Mamajev, løslatt fra fengselet etter et snaut år bak murene. De ble dømt til henholdsvis 18 og 17 måneders fengsel for voldsbruk under en i overkant fuktig bytur i fjor høst.

De tidligere russiske landslagsspillerne ble pågrepet etter slagsmål i et hotell og en kaffebar. Flere mennesker ble skadd i tumultene. Blant annet ble en statlig tjenestemann slått med en stol. Sjåføren til en TV-kjendis ble også angrepet og skadd så alvorlig at han måtte legges inn på sykehus.

Det var heller ikke første gang de to fotballprofilene havnet i trøbbel. Russlands fotballforbund utestengte dem i juli 2016 etter at de ble filmet mens de festet på en nattklubb i Monaco rett etter at Russland ble slått ut av EM-sluttspillet i Frankrike. Da ble de også bøtelagt av sine klubber.

Torsdag ble Kokorin avbildet på vei til medisinsk sjekk på en klinikk i St. Petersburg. Toppklubben Zenit har bekreftet at klubben har inngått en avtale med ham ut sesongen, som varer til mai.

Kokorin spilte mange år i Dinamo Moskva før han flyttet til Zenit sommeren 2015. Der spilte han fram til han og Mamajev dummet seg ut under den etter hvert berømte byturen i oktober i fjor.

Ifølge det velrenommerte nettstedet Transfermarkt skal Mamajev også fortsette fotballkarrieren i sin tidligere klubb Krasnodar.

