Evjens agent: Sa nei til Manchester City

ntbsport

– Det er utrolig artig at det har vært interesse fra City. For meg hadde det vært artig, men jeg tror det rette steget var å dra til Nederland og AZ. Jeg er veldig fornøyd med valget, selv om det selvfølgelig var fristende med en av verdens største klubber, sier Evjen til VG.

Evjen skrev en kontrakt på fire og et halvt år med AZ Alkmaar tidligere denne uken. Bodø/Glimt skal ha fått rundt 25 millioner kroner for 19-åringen.

Agent Morten Wivestad forteller at det skal ha vært et reelt ønske fra Manchester City om å kjøpe Evjen.

– Det har vært stor interesse for Håkon fra ulike nivåer, og vi har hele tiden vært på let etter den riktige klubben og det riktige tidspunktet. City ville ha ham, men han ville ikke gått inn på A-laget deres nå. Vi opplevde at vi ikke ville hatt kontroll på hvor han skulle gått på utlån, og blant annet derfor mener vi at AZ er et mye tryggere og et mer riktig valg, sier Wivestad til VG.

(©NTB)