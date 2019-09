Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial - Romero får plass i målet

ntbsport

– Det blir en ny erfaring for oss å møte Astana. Hjemmekampene blir viktige i europaligaen. Og så skal vi også ha to bortekamper på kunstgress, sa Solskjær på onsdagens pressekoferanse.

Daniel James, Paul Pogba, Anthony Martial og Luke Shaw trente ikke for fullt med troppen onsdag. Ingen av dem er aktuelle torsdag.

Jesse Lingard var langt mer involvert på treningsøkta onsdag. Han har slitt med sykdom den siste tiden. Mason Greenwood er klar for startoppstillingen. Det er også keeper Sergio Romero

– Det er viktig for oss å holde ham på tærne, ikke minst om det skulle skje noe med David, sa Solskjær.

Solskjær kan vente å få et svært defensivt Astana-lag mot seg. United har slitt med å bryte ned lag som overbefolker egen forsvarssone.

Søndag spiller United bortekamp i Premier League mot West Ham.

To tap

Solskjær ledet United i to Champions League-kamper på Old Trafford forrige sesong.

Begge endte med nederlag: 0-2 for Paris St. Germain og 0-1 for Barcelona.

United har aldri tapt tre strake hjemmekamper i europacupene.

Astana ligger på tredjeplass si den kasakhstanske fotballserien, men kan overta tabelltoppen med seirer i to hengekamper.

Med i samme europaliga-pulje som United er også AZ Alkmaar (Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø) og Partizan Beograd.

Vinneren av europaligaen får plass i mesterligaen neste sesong.

