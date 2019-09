Di Maria herjet med Real Madrid

ntbsport

Dermed sørget en ustyrlig Di Maria nærmest egenhendig for at Zinedine Zidanes stjernegalleri måtte reise hjem til Madrid uten poeng i bagasjen.

PSG var uten stjernespissene Kylian Mbappé og Neymar, men det gjorde lite onsdag kveld. De gangene PSG virkelig satte på turboen, og kombinasjonene satt som de skulle, gikk det rett og slett for fort for gjestene fra den spanske hovedstaden.

Det første eksempelet kom etter 13 minutter. PSG holdt trykket oppe rundt Reals 16-meter, før det brått eksploderte. Juan Bernat fikk slå inn fra venstre, og Di Maria hadde løpt seg fri og pirket inn 1-0 mellom nærmeste stolpe og keeper Thibaut Courtois.

Tjue minutter senere fikk Real Madrid trøbbel igjen. Ballen gikk hurtig og på få berøringer i PSG-laget, og plutselig åpnet muligheten seg for Di Maria. Han klemte til fra 18 meter og sendte ballen inn ved stolpen på nydelig vis.

VAR-annullering

Veien til en ny mesterligatittel for Zidane og hans mannskap virker betydelig lenger enn sist franskmannen var trener i Madrid. Onsdag hadde de heller ikke flaksen med seg.

Det som så ut som en flott redusering av Gareth Bale ble annullert for hands etter at dommeren hadde sett situasjonen på video. Reprisen viste at ballen berørte Bales arm så vidt før han sendte den i bue over keeper Keylor Navas.

Bale var for øvrig nær scoring også ved et par anledninger, blant annet da han sendte et frispark like utenfor krysset rett før PSGs 2-0-mål.

Takk for sist

Enda nærmere mål var nok Pablo Sarabia da han ble frispilt av Di Maria etter timen. Denne gangen var Courtois lynraskt nede og fikk avverget et tredje baklengsmål.

Di Maria vant mesterligaen med Real Madrid i 2014. Litt over fem år senere var han en konstant trussel mot det spanske storlaget. Argentineren virket proppfull av selvtillit, danset rundt med gamle lagkamerater og kunne med litt mer flyt ha fullbyrdet et hattrick.

For Real Madrids del var det langt mellom sjansene. Karim Benzema hamret ballen i mål kvarteret før slutt, men scoringen ble annullert for offside på Lucas Vázquez.

I stedet punkterte Thomas Meunier kampen på overtid. Raphaël Varane dummet seg ut og opphevet offsiden da PSGs backer stormet framover. Bernat serverte Meunier, som iskaldt satte inn 3-0.

I den andre kampen i mesterligaens gruppe A endte det 0-0 i et jevnspilt oppgjør mellom Brugge og Galatasaray. I neste runde skal Brugge spille bortekamp mot Real Madrid, mens Galatasaray tar imot PSG.

