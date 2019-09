Knallsterk PGA-avslutning av Hovland

ntbsport

Etter at samtlige av de 67 spillerne som hadde greid fredagens cut hadde fullført, endte 21-åringen på en delt 9.-plass. i PGA-tourens sesongåpning.

Hovland gikk de tre første rundene i turneringen på 68 slag, og totalt endte han dermed 12 slag under par med sine 268 slag. Nordmannen lå på 39.-plass før avslutningsrunden i USA. Han har vist en tendens til å avslutte sine turneringer svært bra.

– Jeg har bare spilt ganske gjennomført, så det har vært en ganske kul opplevelse, oppsummerte Hovland beskjedent sin første PGA-turnering.

Vinner av hele det hele var 20 år gamle chilenske Joaquin Niemann som gikk søndagens runde på like mange slag som Hovland, men som totalt endte på 21 slag under par på The Greenbrier-anlegget i White Sulphur Springs i West Virginia.

Ifølge PGAs twitterkonto var dette Hovlands 17. runde på rad med en runde på under 70 slag. Dermed tangerte han Bob Estes rekord fra 1983 med antall PGA-runder på 60-tallet.

– Jeg tenkte egentlig ikke på det. Jeg ville trodd det var litt lavere. Jeg vet ikke. Jeg ble proff rett etter skolen i sommer, sier Hovland, for å forklare at han ikke egentlig kan forklare hvordan slo rekorden så tilsynelatende problemfritt.

Han sier banene de har spilt så langt har «vært temmelig greie».

– Ikke så mye vind og ganske myke greener, sier Hovland.

Viktor Hovland debuterer på europatouren kommende uke. Da skal han delta i det europeiske PGA-mesterskapet.

