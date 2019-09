Elverum bygger provisoriske tribuner, enorm interesse for Sagosen-møte

ntbsport

Mandag ble de 800 ekstra billettene til oppgjøret lagt ut for salg. Fra før var det solgt over 11.400 billetter, hvilket betyr at storkampen på Lillehammer blir tidenes best besøkte håndballkamp på norsk jord.

Dersom også de siste billettene blir solgt, vil 12.400 tilskuere omkranse banen i OL-arenaen fra 1994. Elverums gamle publikumsrekord lyder på 6042, satt i Hamar OL-amfi i 2012.

18. august ble de første billettene til PSG-kampen lagt ut. Interessen slo nærmest ledelsen i hedmarksklubben i bakken. I en pressemelding skriver Elverum at «sjokket vi fikk da det gikk over 8000 billetter allerede første kvelden var ikke til å skjønne».

Håkons Hall har i utgangspunktet en tilskuerkapasitet på 11.600.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) har nå gjort PSG-oppgjøret til sin hovedkamp lørdag 28. september. Elverum opplyser i tillegg at Viasat kommer med sin største håndballproduksjon noensinne på klubblagsnivå.

Med 12.400 tilskuere på plass blir kampen etter alle solemerker en av de aller best besøkte i mesterligaen for menn denne sesongen.

Sander Sagosen og hans lagkamerater i PSG kommer til Lillehammer som kare favoritter.

