Stabæk kapret sterkt poeng mot Bodø/Glimt

ntbsport

Stabæk snuste også for alvor på tre poeng, men to sene utligninger av Glimt i en vanvittig hektisk avslutning sørget for at de gule ikke måtte gå poengløse av eget kunstgress.

3-3-målet kom ved Ulrik Saltnes tre minutter på overtid. To minutter før det igjen hadde Luc Kassi sendt Stabæk i ledelsen.

Gjestene hadde også ledet nesten hele annen omgang. Amor Layounis straffespark til 2-2 kom først etter 84 minutter.

Dramatikk

Også starten på kampen ble av det spektakulære slaget. Det var kun spilt tre minutter da vingsensasjonen Håkon Evjen sendte Glimt i føringen på pasning fra Ole Amund Sveen.

Glimt var lenge best i det meste på hjemmebane, men Stabæk var dødelig effektive i motsatt ende av banen. Etter 28 minutter utlignet bortelaget etter et raskt frispark til Kasper Junker. Dansken spilte inn foran Glimt-keeperen der Ola Brynhildsen hadde løpt seg fri og satte inn 1-1.

Så ble det straffedramatikk på tampen av første omgang. Bodø Glimt fikk ikke klarert i eget felt, og ballen traff hånden til Patrick Berg. Dommer Svein Oddvar Moen fikk beskjed på øret om å blåse, og dermed fikk Emil Bohinen sjansen fra elleve meter. Den muligheten utnyttet han til å sende Stabæk foran til pause.

Molde-luke

I annen omgang var Stabæk strukturerte nok defensivt til å holde Glimt unna scoring en god stund. De siste ti minuttene ble det imidlertid kaos, og vertene fikk med seg ett poeng.

Ettersom Molde vant hjemme mot Tromsø, ligger Bodø/Glimt nå tre poeng bak serielederen. Ytterligere fem poeng bak ligger Odd etter bortetap mot Viking.

Stabæk har 24 poeng fra 21 kamper og ligger fem poeng over nedrykksstreken.

(©NTB)